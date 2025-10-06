|
06.10.2025 05:34:43
Pressestimme: 'Südkurier' zu Wehrdienstgesetz
KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zu Wehrdienstgesetz:
"Es regiert das Prinzip Hoffnung. Die Vergrößerung der Bundeswehr um 70.000 Soldaten soll auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruhen. Nicht nur in der Union zweifelt man daran, dass dies genügt. Auch Militärs wie der langjährige Heeresinspekteur Alfons Mais sprechen von einem "Gottvertrauen", das schon bald nicht mehr ausreiche, um die Reihen aufzustocken. Boris Pistorius und die SPD stehlen sich aus der Verantwortung. Dabei setzt auch das schwedische Vorbild-Modell durchaus auf Druck und zieht die Männer ein, die gebraucht werden. Das Mindeste, was in das deutsche Gesetz hineingehört, sind verbindliche Zielmarken, bei deren Nicht-Erreichen Konsequenzen gezogen werden und eine reaktivierte Wehrpflicht greift. Die Bereitschaft dafür gibt es. Laut einer neuen Umfrage befürwortet sogar eine Mehrheit der Jugendlichen einen frei wählbaren Pflichtdienst. Vielleicht sollte sich Pistorius fragen, ob er mit seinem Kuschelkurs noch richtig liegt."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.