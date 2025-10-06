|
06.10.2025 05:34:41
Pressestimme: 'Volksstimme' zu Wahl in Tschechien
MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Wahl in Tschechien:
"In der tschechischen Politik sind jähe Wendungen nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Die Parlamentswahl unterstreicht das eindrucksvoll. Weil das bislang regierende Bündnis unter Petr Fiala Inflation und Wirtschaftsflaute nicht in den Griff bekommt und sich für viele Tschechen zu stark in der Ukraine hineinhängt, ist dessen Zeit abgelaufen. Doch die Ablösung schafft ausgerechnet Milliardär Andrej Babis, den das Volk vor der letzten Abstimmung noch mit Massenprotesten vom Hof gejagt hatte und der als "tschechischer Trump" bezeichnet wird. Der rechtsnationale Wirtschaftsmagnat Babis, der auch ihn Deutschland investiert ist, will sich tolerieren lassen, unter anderem von der Motoristen-Partei. Deren Ziel ist die Rettung des Verbrennermotors. Man braucht schon eine gehörige Portion böhmischen Humors, um das alles zu verstehen."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.