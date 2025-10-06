06.10.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Weser-Kurier' zu Einsparungen beim Bund

BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zu Einsparungen beim Bund:

"In Zeiten, in denen sich die Bürger an vielen Stellen auf Leistungseinschränkungen, Einsparungen und höhere Beiträge gefasst machen müssen, wäre es ein Zeichen der politischen Klugheit, mit gutem Beispiel voranzugehen. Zumal an vielen Stellen auch im Bund durch konsequente Digitalisierung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz Stellen eingespart werden können. An dem Ziel von acht Prozent weniger Personal für Bundestag und Bundesministerien in dieser Legislaturperiode, das sich die schwarz-rote Koalition auf die Fahnen geschrieben hat, muss die Regierung dringend festhalten. Denn Wasser zu predigen und Wein zu saufen, dafür werden die Wähler kein Verständnis haben."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Zinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen