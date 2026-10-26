Pricesmart Aktie
WKN: 915929 / ISIN: US7415111092
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26.10.2026 21:44:47
PriceSmart, Inc. Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - PriceSmart, Inc. (PSMT) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $37.638 million, or $1.21 per share. This compares with $31.541 million, or $1.02 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.0% to $1.516 billion from $1.330 billion last year.
PriceSmart, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $37.638 Mln. vs. $31.541 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $1.02 last year. -Revenue: $1.516 Bln vs. $1.330 Bln last year.
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