Pricesmart Aktie

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WKN: 915929 / ISIN: US7415111092

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26.10.2026 21:44:47

PriceSmart, Inc. Bottom Line Rises In Q4

(RTTNews) - PriceSmart, Inc. (PSMT) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $37.638 million, or $1.21 per share. This compares with $31.541 million, or $1.02 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 14.0% to $1.516 billion from $1.330 billion last year.

PriceSmart, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $37.638 Mln. vs. $31.541 Mln. last year. -EPS: $1.21 vs. $1.02 last year. -Revenue: $1.516 Bln vs. $1.330 Bln last year.

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