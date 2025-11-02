EQT Aktie
WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098
02.11.2025 06:00:10
Private capital zombie firms will pile up in next decade, says EQT chief
Per Franzén says inability to raise fresh funds may leave many firms only managing existing investments in coming decadeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Nachrichten zu EQT Corpmehr Nachrichten
06:00
|Private capital zombie firms will pile up in next decade, says EQT chief (Financial Times)
30.10.25
|EQT weighs bid for €10bn German car marketplace Mobile.de (Financial Times)
30.10.25
|EQT weighs bid for €10bn German car marketplace Mobile.de (Financial Times)
20.10.25
|Ausblick: EQT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
07.10.25
|Erste Schätzungen: EQT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
19.09.25
|EQT kicks off sale of Nordic broadband and data centre business (Financial Times)
21.07.25
|Ausblick: EQT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
07.07.25
|Erste Schätzungen: EQT legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu EQT Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|EQT Corp
|46,53
|5,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.