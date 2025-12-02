EQT Aktie
WKN DE: A0RFZL / ISIN: US26884L1098
|
02.12.2025 22:58:21
EQT and Omers outline plan to refinance German broadband company
Co-owners of Deutsche Glasfaser want lenders to inject €600mnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
