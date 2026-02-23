ProAssurance Aktie
WKN: 676103 / ISIN: US74267C1062
|
23.02.2026 22:27:46
ProAssurance Corp. Q4 Profit Advances
(RTTNews) - ProAssurance Corp. (PRA) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $33.36 million, or $0.64 per share. This compares with $16.16 million, or $0.31 per share, last year.
Excluding items, ProAssurance Corp. reported adjusted earnings of $42.38 million or $0.82 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 7.1% to $269.64 million from $290.10 million last year.
ProAssurance Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $33.36 Mln. vs. $16.16 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.31 last year. -Revenue: $269.64 Mln vs. $290.10 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ProAssurance Corp.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu ProAssurance Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ProAssurance Corp.
|24,40
|-0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZoll-Chaos: US-Börsen zum Handelsende mit deutlichem Minus -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte. Die Wall Street zeigte sich mit deutlichen Verlusten. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.