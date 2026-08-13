Profusa To Implement 1-For-4 Reverse Stock Split

(RTTNews) - Thursday, Profusa, Inc. (PFSA) announced its decision to implement a one-for-four reverse stock split of its common stock, which will take effect on August 17.

As per this move, every four shares of the company's common stock issued and outstanding before the opening of trading on August 17, 2026, will be consolidated into one issued and outstanding share, with no change in the nominal par value per share of $0.0001.

Following this, the company's number of shares of common stock outstanding will be reduced to approximately 605,726 shares from 2,422,906 shares.

In the pre-market hours, PFSA is trading at $0.9699, up 0.50 percent on the Nasdaq.