Profusa Aktie
WKN DE: A41AL0 / ISIN: US74319X1081
|
13.08.2026 13:27:44
Profusa To Implement 1-For-4 Reverse Stock Split
(RTTNews) - Thursday, Profusa, Inc. (PFSA) announced its decision to implement a one-for-four reverse stock split of its common stock, which will take effect on August 17.
As per this move, every four shares of the company's common stock issued and outstanding before the opening of trading on August 17, 2026, will be consolidated into one issued and outstanding share, with no change in the nominal par value per share of $0.0001.
Following this, the company's number of shares of common stock outstanding will be reduced to approximately 605,726 shares from 2,422,906 shares.
In the pre-market hours, PFSA is trading at $0.9699, up 0.50 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Profusa Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Profusa Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street zeichnet sich eine uneinheitliche Tendenz ab. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.