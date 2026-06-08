PROGNOSE / Kommende Ratssitzungen der EZB

DOW JONES---Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die Zinsprognosen ausgewählter Institute für die kommende Ratssitzung der EZB sowie die Zinsentwicklung in den folgenden drei Quartalen. Nicht eindeutige Angaben werden nicht in der Liste der Nennungen aufgeführt.

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aktueller Einlagensatz: 2,00%

- für die Sitzung am 30. April 2,25% (29 Nennungen)

- Ende drittes Quartal 2026 2,50% (14 Nennungen)

2,75% (1 Nennung)

- Ende viertes Quartal 2026 2,50% (7 Nennungen)

3,00% (1 Nennung)

- Ende erstes Quartal 2027 2,50% (3 Nennungen)

Die Schätzwerte im Einzelnen:

Sitzung am

Institut 11. Juni 3Q 2026 4Q 2026 1Q 2027

ABN Amro 2,25 2,50

Barclays 2,25 2,50

BNP Paribas 2,25 2,50 2,50 2,50

BofA Global Research 2,25 2,50 2,50

Commerzbank 2,25 2,50 2,50

Daiwa 2,25

Deka-Bank 2,25

Deutsche Bank 2,25 2,50 2,50 2,50

DZ Bank 2,25

Goldman Sachs 2,25 2,50 2,50

Hamburger Sparkasse 2,25 2,50

Hauck Aufhäuser Lampe 2,25 2,50

Helaba 2,25

ING 2,25

J. Safra Sarasin 2,25 2,50 2,50

KfW 2,25

LBBW 2,25

Morgan Stanley 2,25

Natixis 2,25

Nomura 2,25 2,50 2,50 2,50

Nordea 2,25 2,75 3,00 -

NordLB 2,25

Postbank 2,25

Rabobank 2,25 2,50

RBC Capital Markets 2,25

SEB 2,25

Societe Generale 2,25 2,50

Standard Chartered 2,25

Unicredit 2,25 2,50

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- Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

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June 08, 2026 09:13 ET (13:13 GMT)