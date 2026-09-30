Progress Software Corp Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Progress Software Corp (PRGS) released earnings for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $22.776 million, or $0.55 per share. This compares with $19.413 million, or $0.44 per share, last year.

Excluding items, Progress Software Corp reported adjusted earnings of $70.204 million or $1.69 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.5% to $246.005 million from $249.795 million last year.

Progress Software Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $22.776 Mln. vs. $19.413 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.44 last year. -Revenue: $246.005 Mln vs. $249.795 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.15 To $ 6.23 Full year revenue guidance: $ 1.044 B To $ 1.052 B