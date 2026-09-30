Progress Software Aktie
WKN: 884284 / ISIN: US7433121008
|
30.09.2026 22:22:08
Progress Software Corp Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Progress Software Corp (PRGS) released earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $22.776 million, or $0.55 per share. This compares with $19.413 million, or $0.44 per share, last year.
Excluding items, Progress Software Corp reported adjusted earnings of $70.204 million or $1.69 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.5% to $246.005 million from $249.795 million last year.
Progress Software Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.776 Mln. vs. $19.413 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.44 last year. -Revenue: $246.005 Mln vs. $249.795 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.15 To $ 6.23 Full year revenue guidance: $ 1.044 B To $ 1.052 B
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Progress Software Corp.
|
29.09.26
|Ausblick: Progress Software präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.06.26
|Ausblick: Progress Software zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Progress Software Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Progress Software Corp.
|35,80
|1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.