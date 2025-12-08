Prologis Aktie

WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036

08.12.2025 02:26:54

Prologis To Redeem 3.00% Notes Due 2026

(RTTNews) - Prologis Inc. (PLD) announced that its operating partnership, Prologis, L.P., will redeem all of its outstanding 3.00% Notes due June 2, 2026. Following the redemption, the bonds will be delisted from the New York Stock Exchange.

The redemption price is expected to be 102.1% of the principal amount, which includes accrued interest up to the redemption date. This equates to an aggregate payment of approximately 1,021 euros per 1,000 euros in principal amount issued and outstanding, based on current German government bond rates.

Interest on the notes will cease to accrue on and after the redemption date, which has been set for January 9, 2026.

Aktien in diesem Artikel

Prologis Inc. 110,02 -0,95% Prologis Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

