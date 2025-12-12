ProPetro Aktie
WKN DE: A2DM7L / ISIN: US74347M1080
|
12.12.2025 17:33:29
ProPetro Power Unit Lands Major Coterra Contract
This article ProPetro Power Unit Lands Major Coterra Contract originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ProPetro Holding Corpmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: ProPetro gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: ProPetro gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: ProPetro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: ProPetro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)