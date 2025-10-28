ProPetro Aktie

ProPetro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DM7L / ISIN: US74347M1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
28.10.2025 07:01:06

Ausblick: ProPetro gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ProPetro veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,123 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,320 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 26,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 263,8 Millionen USD gegenüber 360,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,182 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,20 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ProPetro Holding Corpmehr Nachrichten

Analysen zu ProPetro Holding Corpmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ProPetro Holding Corp 11,10 52,05% ProPetro Holding Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen