Ausblick: ProPetro gewährt Anlegern Blick in die Bücher

ProPetro veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,123 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,320 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 26,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 263,8 Millionen USD gegenüber 360,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,182 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,310 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,20 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at