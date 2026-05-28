Prospector Metals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Prospector Metals gab am 26.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at