Prosper Gold legte Quartalsergebnis vor

Prosper Gold lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Prosper Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Prosper Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen.

