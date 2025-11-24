Naspers LtdShs -N- Aktie

Naspers LtdShs -N-

WKN: 906614 / ISIN: ZAE000015889

Zahlen vorgelegt 24.11.2025 10:23:39

Prosus verzeichnet höhere Gewinne - Aktie dennoch schwächer

Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den sechs Monaten per Ende September auf 250 Millionen US-Dollar, gegenüber 60 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz kletterte auf rund 3,62 Milliarden Dollar (rund 3,1 Mrd Euro) von zuvor 2,96 Milliarden. Finanzchef Nico Marais sieht Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert. auf dem Weg, die ausgegebenen Ziel für das Geschäftsjahr zu erreichen.

Prosus hatte bereits am 17. November erste vorläufige Angaben zum Verlauf im ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Der Gewinn unter dem Strich im fortgeführten Geschäft stieg von 3,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,0 Milliarden. Dabei spielten auch Bewertungseffekte für Beteiligungen eine Rolle.

Das Portfolio im E-Commerce-Geschäft umfasst Beteiligungen an Unternehmen wie den Essenslieferdienst Delivery Hero, iFood aus Brasilien und PayU aus Indien. Das bereinigte Ebit des Bereichs erreichte 400 Millionen Dollar, was über den Markterwartungen liegt. Im Vorjahr wurden hier 203 Millionen Dollar verbucht

Größter Anteilseigner bei Prosus ist der südafrikanische Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält.

Die Prosus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,11 Prozent tiefer bei 56,01 Euro.

/err/mis/stk

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Prosus baut Beteiligung an Just Eat Takeaway auf über 90 Prozent aus - Aktie etwas höher

Bildquelle: Prosus

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
