Naspers LtdShs -N- Aktie
WKN: 906614 / ISIN: ZAE000015889
|Zahlen vorgelegt
|
24.11.2025 10:23:39
Prosus verzeichnet höhere Gewinne - Aktie dennoch schwächer
Prosus hatte bereits am 17. November erste vorläufige Angaben zum Verlauf im ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Der Gewinn unter dem Strich im fortgeführten Geschäft stieg von 3,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,0 Milliarden. Dabei spielten auch Bewertungseffekte für Beteiligungen eine Rolle.
Das Portfolio im E-Commerce-Geschäft umfasst Beteiligungen an Unternehmen wie den Essenslieferdienst Delivery Hero, iFood aus Brasilien und PayU aus Indien. Das bereinigte Ebit des Bereichs erreichte 400 Millionen Dollar, was über den Markterwartungen liegt. Im Vorjahr wurden hier 203 Millionen Dollar verbucht
Größter Anteilseigner bei Prosus ist der südafrikanische Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält.
Die Prosus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,11 Prozent tiefer bei 56,01 Euro.
/err/mis/stk
AMSTERDAM (dpa-AFX)
