Just Eat Takeaway.com Aktie
WKN DE: A2ASAC / ISIN: NL0012015705
|Delisting
|
17.10.2025 13:15:40
Just Eat geht in Prosus-Hand - Börsenausstieg Mitte November - so reagieren die Aktien
Wie der Investor mitteilte, hält er nun 98,19 Prozent an dem niederländischen Lieferando-Mutterkonzern. Prosus kündigte an, Just Eat Takeaway am 17. November von der Börse zu nehmen. Anfang Oktober hatte Prosus eine Beteiligung von 90,1 Prozent gemeldet.
Während Prosus-Aktien am Freitag an der EURONEXT Amsterdam zeitweise um 3,37 Prozent fallen auf 56,72 Euro, steigen Just Eat-Papiere um 1,00 Prozent an auf 20,16 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
Nachrichten zu Prosus N.V.mehr Nachrichten
Analysen zu Just Eat Takeaway.commehr Analysen
|11.09.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Just Eat Takeaway.com
|20,07
|-0,40%
|Prosus N.V.
|57,27
|-1,80%