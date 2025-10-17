Just Eat Takeaway.com Aktie

Just Eat Takeaway.com

WKN DE: A2ASAC / ISIN: NL0012015705

Delisting 17.10.2025 13:15:40

Just Eat geht in Prosus-Hand - Börsenausstieg Mitte November - so reagieren die Aktien

Prosus hat in einer Nachfrist noch weitere Anteile an dem Lieferkonzern Just Eat Takeaway eingesammelt.

Wie der Investor mitteilte, hält er nun 98,19 Prozent an dem niederländischen Lieferando-Mutterkonzern. Prosus kündigte an, Just Eat Takeaway am 17. November von der Börse zu nehmen. Anfang Oktober hatte Prosus eine Beteiligung von 90,1 Prozent gemeldet.

Während Prosus-Aktien am Freitag an der EURONEXT Amsterdam zeitweise um 3,37 Prozent fallen auf 56,72 Euro, steigen Just Eat-Papiere um 1,00 Prozent an auf 20,16 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

