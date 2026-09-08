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08.09.2026 15:43:27
Protesters set fire to migrant camp in Ceuta
The unrest comes one month after a mass influx of migrants from Morocco to the Spanish exclave in North Africa.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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