31.03.2026 06:31:29

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk legte Quartalsergebnis vor

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk ließ sich am 28.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,36 IDR. Im Vorjahresviertel hatte PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk 17,11 IDR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 808,42 Milliarden IDR gegenüber 278,23 Milliarden IDR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 31,61 IDR präsentiert. Im Vorjahr hatte PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk ein EPS von 46,15 IDR je Aktie vermeldet.

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2 959,57 Milliarden IDR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 191,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1 015,49 Milliarden IDR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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