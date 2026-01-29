Tetra Technologies Aktie
Pullen Sells $3 Million of TETRA Technologies Stock
Pullen Investment Management, LLC, reduced its stake in TETRA Technologies (NYSE:TTI) by 384,274 shares in the fourth quarter, an estimated $2.96 million trade based on quarterly average pricing, according to a Jan. 20, 2026, SEC filing.According to a SEC filing published Jan. 20, 2026, Pullen Investment Management, LLC sold 384,274 shares of TETRA Technologies during the fourth quarter. The estimated transaction value was $2.96 million, based on the average closing price for the period. The position's quarter-end value fell by $1.08 million, reflecting both trading activity and changes in share price.This energy services firm provides specialized fluids and water management solutions to oil and gas operators worldwide. TETRA Technologies, Inc. is a diversified energy services company specializing in completion fluids, chemical products, and water management solutions for the oil and gas sector. The company leverages a global footprint and technical expertise to support complex drilling and production operations.
