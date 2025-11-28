Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
|
28.11.2025 13:00:00
PUMA x BMW M Motorsport präsentieren Art Car Capsule Collection by Cao Fei.
+++ Premiere beim M Festival in Chengdu +++ Art Car Capsule Collection inspiriert vom BMW Art Car #18 von Cao Fei +++ Kollektion mit technologieorientierten Details, AR-inspirierten Grafiken und im Dunkeln leuchtenden Akzenten +++ Ab sofort weltweiter Verkauf, verfügbar unter anderem im BMW Lifestyle-Store +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
