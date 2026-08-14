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14.08.2026 06:31:29
Punjab Communications: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Punjab Communications hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 2,38 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,290 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58,3 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 12,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,7 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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