PVA TePla-Aktie schwächelt: Hauptversammlung wird bis auf weiteres verschoben

Es sei davon auszugehen, dass ein Wahlvorschlag für eine zweijährige Amtszeit bestehender Aufsichtsratsmitglieder nicht unterstützt werden könnte, teilte der SDAX -Konzern am Freitag kurz vor Börsenschluss im hessischen Wettenberg mit. Der Aufsichtsrat wolle nun den Vorschlag anpassen und zu einem neuen Termin für die Hauptversammlung einladen. Zum Jahreswechsel hatte PVA TePla einen Prozess zur Neubesetzung des Aufsichtsrates eingeleitet. In der Folge war der Vorschlag einer zweijährigen Amtszeit (5 sind möglich) der bestehenden Mitglieder unterbreitet worden, "um einen optimalen Übergang schrittweise zu gewährleisten." "In den letzten Tagen zeichnete sich jedoch ab, dass Stimmrechtsberater diesen Vorschlag nicht unterstützen werden", hieß es zur weiteren Begründung.

PVA TePla ist unter anderem auf Vakuum-Technologie und Messtechnik spezialisiert. Das Unternehmen beliefert aber auch die Halbleiter- und Photovoltaik-Branche mit Anlagen zur Kristallzucht.

Im XETRA-Handel sackt die PVA TePla-Aktie zeitweise 2,9 Prozent auf 16,07 Euro ab.

/ngu/mis

WETTENBERG (dpa-AFX)