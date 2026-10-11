QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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11.10.2026 18:30:00
Qualcomm Doesn't Look Cheap Next to Its AI Chip Peers. Here's Why.
Qualcomm (NASDAQ: QCOM) isn't often mentioned in the same breath as AI leaders like Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO). It's one of the world's largest mobile chipmakers. Still, its AI-oriented chips haven't attracted nearly as much attention as Nvidia's data center GPUs or Broadcom's custom AI accelerators for hyperscalers.
Qualcomm's stock has still risen 40% over the past five years, but shares of Nvidia and Broadcom have rallied about 1,000% and 630%, respectively. However, Qualcomm still doesn't look cheap relative to those AI leaders for three simple reasons.
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