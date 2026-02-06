Qualys Aktie
WKN DE: A1J423 / ISIN: US74758T3032
|
06.02.2026 05:45:45
Qualys, Inc Q4 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Qualys, Inc (QLYS) reported earnings for its fourth quarter that Increased from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $53.15 million, or $1.47 per share. This compares with $43.97 million, or $1.19 per share, last year.
Excluding items, Qualys, Inc reported adjusted earnings of $67.72 million or $1.87 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.78 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 10.1% to $175.28 million from $159.19 million last year.
Qualys, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $53.15 Mln. vs. $43.97 Mln. last year. -EPS: $1.47 vs. $1.19 last year. -Revenue: $175.28 Mln vs. $159.19 Mln last year.
Q1 26 Revenue Guidance: $172.5 Mln - $174.5 Mln.
Q1 26 EPS Guidance: $1.76 - $1.83.
FY26 Revenue Guidance: $717.00 Mln - $725.00 Mln.
FY26 EPS Guidance: $7.17 - $7.45
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Qualys Inc
|
03.11.25
|Ausblick: Qualys gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Qualys Inc
Aktien in diesem Artikel
|Qualys Inc
|93,48
|-13,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.