|
14.11.2025 06:31:28
Quanta Computer präsentierte Quartalsergebnisse
Quanta Computer hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quanta Computer 0,670 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,55 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 13,13 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung an den US-Börsen -- ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.