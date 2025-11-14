Quanta Computer präsentierte Quartalsergebnisse

Quanta Computer hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Quanta Computer 0,670 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,55 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 13,13 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at