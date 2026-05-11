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NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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11.05.2026 15:36:00

Quantencomputer: Kommt das Nvidia der Zukunft aus Deutschland?

In der Quantentechnologie stehen deutsche und europäische Forscher an der Weltspitze, junge Unternehmen sehen sich vor dem Durchbruch. Wenn nicht die Amerikaner die Firmen einfach wegkaufen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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17.04.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
19.03.26 NVIDIA Buy UBS AG
18.03.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
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