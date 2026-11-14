Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
14.11.2026 17:15:01
Quantum Computing: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Quantum Computing (NASDAQ:QUBT) reported record quarterly revenue of $9.5 million. The maker of photonics (hardware that uses light particles to process information) is transitioning from research to commercial distribution. Three things management said stand out.
Revenue reached $9.5 million in the third quarter as recently acquired businesses expanded customer sales across industrial and government markets. Management is using these immediate commercial product lines to fund long-term quantum development.
Management prepared the initial customer shipment for Dirac-3, a quantum optimization system that calculates complex variables at room temperature. The machine avoids expensive cryogenic cooling, reducing operational costs for enterprise software deployments.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Corp.
Analysen zu Quantum Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|5,56
|-4,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.