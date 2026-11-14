Quantum Aktie

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WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

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14.11.2026 17:15:01

Quantum Computing: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 9, 2026, Quantum Computing (NASDAQ:QUBT) reported record quarterly revenue of $9.5 million. The maker of photonics (hardware that uses light particles to process information) is transitioning from research to commercial distribution. Three things management said stand out.

Revenue reached $9.5 million in the third quarter as recently acquired businesses expanded customer sales across industrial and government markets. Management is using these immediate commercial product lines to fund long-term quantum development.

Management prepared the initial customer shipment for Dirac-3, a quantum optimization system that calculates complex variables at room temperature. The machine avoids expensive cryogenic cooling, reducing operational costs for enterprise software deployments.

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