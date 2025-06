Quantum Computing-Aktie neu im Russell 3000 - wichtige Infos für Anleger

• Quantum Computing wird in Russell 2000 und Russell 3000 aufgenommen• Aktie mit enormem Kurszuwachs• Aufnahme ermöglicht Zugang zu milliardenschweren Fondsströmen

Aufnahme in Russell-Indizes

Quantum Computing, ein innovatives US-Unternehmen im Bereich photonischer Quanten- und Optiktechnologie, wird zum Handelsstart am 30. Juni 2025 sowohl in den Russell 3000 als auch den kleineren Russell 2000 Index aufgenommen. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Hoboken, New Jersey, kürzlich offiziell in einer Pressemeldung mit. Die Aufnahme erfolgt demnach im Zuge der jährlichen Index-Neuzusammensetzung durch FTSE Russell, einen der weltweit führenden Indexanbieter.

Während der Russell 3000 die 3.000 größten US-Aktiengesellschaften nach Marktkapitalisierung listet, bildet der schmaler gefasste Russell 2000 eine Teilmenge ab, die auf Small-Cap-Unternehmen beschränkt ist. Da die Indizes jährlich neu zusammengestellt werden, gilt die Indexmitgliedschaft entsprechend je für ein Jahr.

Bedeutender Meilenstein

Der Schritt gilt als bedeutender Meilenstein für das Unternehmen und dürfte die Sichtbarkeit bei institutionellen Anlegern und ETF -Anbietern massiv erhöhen. Insgesamt sind mehr als 10 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten an Russell-Indizes gebunden, wie in der entsprechenden Pressemitteilung betont wird. So zeigte sich auch Chris Boehmler, Chief Financial Officer von Quantum Computing, überaus erfreut: "Wir freuen uns, die Aufnahme von QCi in die Indizes Russell 3000 und Russell 2000 bekannt zu geben. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in unserem Wachstum dar. Diese Aufnahme erweitert unsere Sichtbarkeit bei einem breiteren Pool institutioneller Anleger und Indexfonds und spiegelt die Fortschritte wider, die wir bei der Stärkung unserer finanziellen Basis und der Weiterentwicklung von Quantentechnologien mit praxisnahen Anwendungen erzielt haben".

Quantum Computing-Aktie mit massivem Kursplus

Auch für die Aktie könnte die Aufnahme in die Russell-Familie neuen Auftrieb bedeuten. Trotz hoher Volatilität - die Aktie schwankte im vergangenen Jahr zwischen 0,35 und 27,15 US-Dollar - ist der Kurs an der NASDAQ zuletzt explodiert. Für 2024 steht ein enormer Kurszuwachs von rund 1.943 Prozent auf schlussendlich 16,55 US-Dollar an der Kurstafel, in den vergangenen drei Monaten ging es unterdessen um mehr als 172,37 Prozent nach oben. Derzeit kostet ein Anteilsschein von Quantum Computing 13,70 US-Dollar (Stand der Daten: Schlusskurs vom 6. Juni 2025). Inwiefern die Indexaufnahme noch weiteren Auftrieb verleihen wird, wird sich zeigen.

