|Quantum-Technologie
|
21.10.2025 13:54:00
Quantum eMotion-Aktie profitiert von neuer Ausrichtung - Anleger blicken auch auf D-Wave Quantum
• Neue Partnerschaften stärken die Marktposition
• Quantum eMotion-Aktie springt zweistellig hoch, D-Wave Quantum erholt
Quantum eMotion-Aktie: Kursrally dank strategischer Neuausrichtung
Die Aktie von Quantum eMotion verzeichnete zum Wochenauftakt an ihrer Heimatbörse in Kanada einen beeindruckenden Kursanstieg von 21,71 Prozent, was den Wert auf 3,14 CAD steigerte. Dieser Anstieg setzt sich in einem positiven Trend fort, da die Aktie allein in den zurückliegenden fünf Tagen um 57 Prozent klettern konnte.
Unternehmensstrategie: Vom Entropy-Anbieter zur Quantum-Security-Plattform
Hintergrund ist ein Umbau des Unternemen: Quantum eMotion hat einen strategischen Kurswechsel vollzogen, indem es sich von einem Anbieter von Quantum-Entropy-Technologie zu einer umfassenden Quantum-Safe-Security-Plattform entwickelt hat. Dieser Umbau wird durch eine neue Markenidentität und eine überarbeitete Website unterstützt, die das Unternehmen als Anbieter quantensicherer Lösungen positioniert.
Partnerschaften als Wachstumstreiber
Neue strategische Partnerschaften tragen darüber hinaus erheblich zum Wachstum des Unternehmens bei. In Zusammenarbeit mit Energy Plug Technologies und Malahat Battery Technology entwickelt Quantum eMotion quantensichere Energiespeicher- und Verteidigungssysteme. Zudem wurde in Kooperation mit Krown Technologies die weltweit erste quantensichere Hot Wallet für digitale Assets, Qastle, angekündigt, die im November 2025 auf den Markt kommen soll.
Analysten zeigen sich optimistisch
Analysten bewerten die jüngsten Entwicklungen positiv. Die strategischen Partnerschaften und der Unternehmensumbau werden als Schritte in die richtige Richtung angesehen, um Quantum eMotion als führenden Anbieter im Bereich der quantensicheren Sicherheitslösungen zu etablieren.
D-Wave Quantum erholt sich von Kursverlusten
Unterdessen mangelt es nach wie vor an konkreten Neuigkeiten zu D-Wave Quantum. Während das Papier an der NYSE am Vortag erneut um 10,25 Prozent einbrach auf 34,40 US-Dollar, deutet sich am Dienstag nun aber eine Erholung an. Im vorbörslichen Geschäft geht es zeitweise wieder um 0,32 Prozent hoch auf 34,51 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Handelskonflikt: ATX mit leichten Gewinnen -- DAX moderat höher -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen und teils neuen Rekorden
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag etwas fester. Der DAX bewegt sich ebenfalls leicht nach oben. In Fernost dominierten am Dienstag die Bullen das Marktgeschehen.