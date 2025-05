Quantum eMotion nach Kursexplosion tiefer: Quantenchip-Neuheit und TSMC-Partnerschaft beflügeln Aktie

• Quantum eMotion-Aktie steigt innerhalb von fünf Tagen um über 230 Prozent• Vorstellung eines leistungsfähigen QRNG-Chips mit hoher Geschwindigkeit und Skalierbarkeit• Produktion des Quantenchips bei TSMC ermöglicht schnelle Markteinführung

Mehr als 230 Prozent Kursplus in den letzten fünf Handelstagen: Die Aktie von Quantum eMotion gehört an der Börse in Kanada zu den erfolgreichsten Performern der jüngsten Zeit. Auch am Dienstag war erneut ein deutliches Plus zu sehen: Es ging um 14,47 Prozent auf 1,82 CAD nach oben. Am Mittwoch ging es hingegen um 20,88 Prozent auf 1,44 CAD abwärts.

Neuer Quantenchip vorgestellt

Kurstreibend erwies sich die Nachricht, dass der hierzulande noch wenig bekannte Entwickler von kryptographischen Lösungen, speziell Quantenzufallszahlengeneratoren (QRNG), einen Durchbruch erzielt hat. In dieser Woche gab das Unternehmen die erfolgreiche Fertigstellung und Validierung seines Quanten-Zufallszahlengenerator-Chipdesigns (QRNG) der ersten Generation bekannt.

"Das finalisierte Design - ein fortschrittliches Mikrosystem basierend auf dem Quanten-Elektronentunneleffekt - hat alle Simulationen und Labortests bestanden und seine Fähigkeit bestätigt, rein zufällige Bits mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit in einem einzigen kompakten Chipgehäuse zu erzeugen", heißt es in einer Pressemitteilung von Quantum eMotion. Der Chip integriere Komponenten wie einen ultra-rauscharmen Breitbandverstärker und einen hochpräzisen Analog-Digital-Wandler. Der Baustein sei für die Erzeugung von mehr als 1 Gbit/s echter Quantenzufallszahlen mit integrierten Selbstdiagnosefunktionen ausgelegt und für die nahtlose Implementierung auf Leiterplatten mit minimalem Bedarf an externen Komponenten vorgesehen, so Quantum eMotion weiter.

Chipriese TSMC an Board

Die Fertigung des neuen Quantenchips sei bereits angelaufen und erfolgt durch den taiwanesischen Chiphersteller TSMC. Gefertigt werde im Standard-CMOS-Prozess von TSMC, was Skalierbarkeit und eine schnelle Markteinführung ermögliche, betont das Unternehmen.

"Mit dem nun in die Produktion gehenden finalen Chipdesign verwirklicht Quantum eMotion seine Vision, zur nächsten Generation quantensicherer Hardware beizutragen", sagte Francis Bellido, CEO von Quantum eMotion.

Vertreter der Quantenbranche rücken zunehmend in den Fokus

Quantum eMotion arbeitet - wie viele Vertreter der Quantencomputerbranche - aktuell noch nicht profitabel: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 fuhr das Unternehmen einen Nettoverlust von 2,97 Millionen CAD ein. Auch Unternehmen wie Rigetti, Quantum Computing und ionQ schreiben rote Zahlen, während auch Branchenprimus D-Wave zuletzt noch Verluste gemacht hatte.



Redaktion finanzen.at