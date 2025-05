Rheinmetall-Aktie legt deutlich zu: Analystenstimme der UBS untermauert positives Sentiment

Die Rheinmetall-Aktie bleibt auf Erfolgskurs: Die UBS hebt das Kursziel deutlich an und bestätigt die Einstufung.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 1.840 auf 2.200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicht börsennotierte Rüstungsunternehmen seien ein wichtiger Rückhalt der Branche, sorgten aber in der Theorie aufgrund des erschwerten Zugangs zu Finanzmitteln andererseits für Kapazitätsengpässe, schrieb Sven Weier am Mittwoch im Vorfeld des Nato-Gipfels. Er sieht indes keine Probleme für Rheinmetall. Das Unternehmen sei finanzstark genug, um seine Zulieferer zu unterstützen. Mit Blick auf den Nato-Gipfel hält Weier ein 3,5-Prozent-Investitionsziel der Wirtschaftsleistung für Rüstung bei den Rheinmetall-Aktien für noch nicht vollständig eingepreist. Er hob seine Umsatzschätzungen nochmals an.

Für die Rheinmetall-Aktie geht es bereits vorbörslich via Tradegate weiter kräftig bergauf: Zeitweise legt das Papier 2,19 Prozent auf 1.936,50 Euro zu und schiebt sich damit immer weiter an die runde 2.000-Euro-Marke heran.

