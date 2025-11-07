Quantum-Si A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Quantum-Si A präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 0,6 Millionen USD, gegenüber 0,8 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,38 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at