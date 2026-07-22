QuantumScape Corporation Aktie
WKN DE: A2QJX9 / ISIN: US74767V1098
|
23.07.2026 00:03:19
QuantumScape Q2 2026 Earnings Call Transcript
This article QuantumScape Q2 2026 Earnings Call Transcript originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QuantumScape Corporation
|
21.04.26
|Ausblick: QuantumScape legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|QuantumScape-Aktie gefragt: Startschuss für Festkörper-Produktionslinie beim VW-Partner (finanzen.at)
Analysen zu QuantumScape Corporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|44,86
|-2,88%
|QuantumScape Corporation
|4,40
|-13,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.