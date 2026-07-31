Quess: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Quess veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Quess hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,42 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 41,82 Milliarden INR gegenüber 36,51 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at