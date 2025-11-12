QuickLogic Aktie
WKN: 928202 / ISIN: US74837P1084
|
12.11.2025 01:45:58
QuickLogic Corporation Q3 Loss Increases, But Beats Estimates
(RTTNews) - QuickLogic Corporation (QUIK) released Loss for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled -$4.01 million, or -$0.24 per share. This compares with -$2.09 million, or -$0.14 per share, last year.
Excluding items, QuickLogic Corporation reported adjusted earnings of -$3.18 million or -$0.19 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.20 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 51.8% to $2.03 million from $4.21 million last year.
QuickLogic Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$4.01 Mln. vs. -$2.09 Mln. last year. -EPS: -$0.24 vs. -$0.14 last year. -Revenue: $2.03 Mln vs. $4.21 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QuickLogic Corp.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu QuickLogic Corp.mehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf anstehende Datenflut: Dow schlussendlich stark -- ATX und DAX am Dienstag letztlich in Grün -- Asiens Börsen enden uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag etwas fester. Der US-Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es schließlich uneins zu.