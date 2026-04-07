QX b Aktie
WKN DE: A419YG / ISIN: US82846H5046
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07.04.2026 17:56:58
QXO Stock Pulled Back in March. Is It Time to Buy?
QXO (NYSE: QXO) CEO Brad Jacobs has been very transparent with investors about his goals. Jacobs started QXO explicitly to consolidate a fragmented $800 billion building products distribution industry. He aims to reach $50 billion in annual revenue over the next ten years by pursuing strategic acquisitions and fostering organic growth.The stock has proceeded in fits and starts as QXO has announced its first steps down that path. There were no new acquisition announcements last month, which presumably contributed to the stock price pullback. QXO shares plunged 18.9% in March, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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