Green Aktie

Green für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031

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24.04.2026 20:15:23

Racing to green the world's data centers

Renewable energy is increasingly being used to supply power-hungry data centers. As the sector swells, much of the electricity demand is being met by polluting fossil fuels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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