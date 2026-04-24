Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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24.04.2026 20:15:23
Racing to green the world's data centers
Renewable energy is increasingly being used to supply power-hungry data centers. As the sector swells, much of the electricity demand is being met by polluting fossil fuels.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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