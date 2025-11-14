Radcom: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Radcom hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Radcom mit einem Umsatz von insgesamt 18,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,25 Prozent gesteigert.

