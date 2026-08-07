Ramaco Resources A präsentierte Quartalsergebnisse

Ramaco Resources A gab am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ramaco Resources A 144,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 153,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at