Range Resources Aktie
WKN: 867939 / ISIN: US75281A1097
|
28.10.2025 22:20:24
Range Resources Corp. Announces Rise In Q3 Income
(RTTNews) - Range Resources Corp. (RRC) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $144.30 million, or $0.60 per share. This compares with $50.65 million, or $0.21 per share, last year.
Excluding items, Range Resources Corp. reported adjusted earnings of $135.17 million or $0.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 21.7% to $748.52 million from $615.10 million last year.
Range Resources Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $144.30 Mln. vs. $50.65 Mln. last year. -EPS: $0.60 vs. $0.21 last year. -Revenue: $748.52 Mln vs. $615.10 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Range Resources Corp.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Range Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Range Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Ausblick: Range Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: Range Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)