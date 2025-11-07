Rapid Micro Biosystem a Aktie

Rapid Micro Biosystem a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CU1L / ISIN: US75340L1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 15:09:59

RAPID MICRO BIOSYSTEMS, INC. Q3 Loss Misses Estimates

(RTTNews) - RAPID MICRO BIOSYSTEMS, INC. (RPID) announced Loss for third quarter that missed the Street estimates.

The company's bottom line came in at -$11.51 million, or -$0.26 per share. This compares with -$11.32 million, or -$0.26 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn -$0.25 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 3.2% to $7.84 million from $7.60 million last year.

RAPID MICRO BIOSYSTEMS, INC. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$11.51 Mln. vs. -$11.32 Mln. last year. -EPS: -$0.26 vs. -$0.26 last year. -Revenue: $7.84 Mln vs. $7.60 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $33.0 Mln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rapid Micro Biosystems Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Rapid Micro Biosystems Inc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rapid Micro Biosystems Inc Registered Shs -A- 3,10 12,73% Rapid Micro Biosystems Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen