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18.05.2026 06:31:29
RaQualia Pharma legte Quartalsergebnis vor
RaQualia Pharma hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,240 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 802,0 Millionen JPY, gegenüber 965,4 Millionen JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,93 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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