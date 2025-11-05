Rayonier Aktie
WKN: 889684 / ISIN: US7549071030
|
05.11.2025 23:22:49
Rayonier Q3 Profit Rises
(RTTNews) - Rayonier Inc.(RYN), a U.S. Timberland and real estate investment trust, reported third-quarter results for the period ended September 30, 2025.
The company posted net income of $43.2 million, or $0.28 per share, compared to $28.8 million, or $0.19 per share, in the same quarter of 2024.
Pro forma net income for the third quarter was $50.2 million or $0.32 per share, up from $11.1 million or $0.07 per share in the same quarter last year.
Revenue for the quarter rose to $177.5 million, up from $124.1 million in the year-ago period. Adjusted EBITDA nearly doubled to $114.3 million, up from $57.2 million.
CEO Mark McHugh said the strong results reflected higher harvest volumes in the Southern Timber segment and robust real-estate transactions, though weakness in the Pacific Northwest Timber segment persisted.
Rayonier said it now expects full-year Adjusted EBITDA and pro forma EPS to be at or above the higher end of prior guidance, driven primarily by the Real-Estate segment, offset by softer timber volumes and delayed lumber-market recovery.
RYN closed Wednesday at $22.08, up 1.33%, and traded after hours at $22.50, up 1.90% on the NYSE.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rayonier Inc REITmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Rayonier veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Rayonier stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Rayonier legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Rayonier präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Rayonier Inc REITmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Rayonier Inc REIT
|19,30
|1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.