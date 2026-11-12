RCM Technologies Aktie
WKN: 870513 / ISIN: US7493604000
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12.11.2026 13:24:55
RCM Technologies Inc. Announces Advance In Q3 Income
(RTTNews) - RCM Technologies Inc. (RCMT) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $2.716 million, or $0.37 per share. This compares with $2.259 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, RCM Technologies Inc. reported adjusted earnings of $3.855 million or $0.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.4% to $73.401 million from $70.289 million last year.
RCM Technologies Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.716 Mln. vs. $2.259 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.30 last year. -Revenue: $73.401 Mln vs. $70.289 Mln last year.
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