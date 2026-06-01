RDB Real Estate Constructions präsentierte Quartalsergebnisse

RDB Real Estate Constructions hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,08 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,450 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,80 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 380,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 374,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,830 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RDB Real Estate Constructions 1,06 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,43 Milliarden INR gegenüber 914,36 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at