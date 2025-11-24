Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
24.11.2025 04:15:00
Read This Before Buying Lyft Stock
Lyft (NASDAQ: LYFT) is a ride-sharing platform that competes with Uber. Anyone can choose to join the platform as a driver using their own vehicle. As people need rides, they log in to the Lyft app and arrange to be picked up.Lyft had its initial public offering (IPO) in 2019, allowing investors to purchase shares -- ownership stakes -- in the company. But for those who want to own a small stake in this company, there are some important things to understand first.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
