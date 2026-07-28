Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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28.07.2026 15:27:50
Reddit Considers a Bold Move: Cutting Off Google's Access for AI Training
Reddit (NYSE: RDDT) isn't sure that its current agreement with Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) makes sense anymore. According to a report from the Wall Street Journal, the social media giant is contemplating a significant move: not making its content available for chatbots.While Alphabet's Google Search does drive a lot of traffic to Reddit, it has also been declining, with users turning more to artificial intelligence (AI) chatbots such as OpenAI's ChatGPT or Alphabet's Gemini for answers. And those chatbots have been trained with online content, including Reddit's popular online message boards.A possible change in strategy for Reddit would be a bold move, but I believe it's the right one.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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