Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
|Analysten vor Bilanz
|
05.02.2026 18:32:00
Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor
Reddit präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,937 USD aus. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz gehen 24 Analysten von einem Zuwachs von 55,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 665,9 Millionen USD gegenüber 427,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,690 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 2,14 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,30 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
