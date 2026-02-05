Reddit Aktie

Reddit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysten vor Bilanz 05.02.2026 18:32:00

Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Reddit legt Quartalsergebnis vor

Reddit vor Zahlenvorlage - das erwarten Experten.

Reddit präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,937 USD aus. Im letzten Jahr hatte Reddit einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 24 Analysten von einem Zuwachs von 55,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 665,9 Millionen USD gegenüber 427,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 26 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,690 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 2,14 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,30 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Von der Idee zur Reddit-Aktie: Die Konzerngeschichte eines Phänomens
Vom Code zum Börsenerfolg: Wie Alexis Ohanian mit der Reddit-Aktie reich wurde
Reddit-Aktie in Rot: Reddit legt Einspruch gegen Social-Media-Verbot in Australien ein

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com,Primakov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Reddit

mehr Nachrichten

Analysen zu Reddit

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Reddit 118,00 -9,23% Reddit

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:12 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen