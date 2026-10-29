Reddit Aktie
WKN DE: REDI11 / ISIN: NET000REDI11
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29.10.2026 22:07:14
Reddit, Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Reddit, Inc. (RDDT) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $283.264 million, or $1.40 per share. This compares with $162.663 million, or $0.80 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 53.0% to $894.957 million from $584.911 million last year.
Reddit, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $283.264 Mln. vs. $162.663 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $0.80 last year. -Revenue: $894.957 Mln vs. $584.911 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 1.000 B To $ 1.030 B
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